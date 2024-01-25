Суспільство

Росія за добу втратила майже 60 артсистем, – Генштаб

25 Січня 2024 08:22
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 25 січня, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 379 610 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 42 ББМ та 59 артсистем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 379610 (+950) осіб ліквідовано;
  • танків – 6257 (+30) од.;
  • бойових броньованих машин – 11621 (+42) од.;
  • артилерійських систем – 9067 (+59) од.;
  • РСЗВ – 972 (+1) од.;
  • засоби ППО – 660 (+1) од.;
  • літаків – 331 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35) од.;
  • крилаті ракети – 1844 (+2) од.;
  • кораблі/катери – 23 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од.;
  • спеціальна техніка – 1420 (+4) од.

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