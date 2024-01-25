Росія за добу втратила майже 60 артсистем, – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 25 січня, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 379 610 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 42 ББМ та 59 артсистем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 379610 (+950) осіб ліквідовано;
- танків – 6257 (+30) од.;
- бойових броньованих машин – 11621 (+42) од.;
- артилерійських систем – 9067 (+59) од.;
- РСЗВ – 972 (+1) од.;
- засоби ППО – 660 (+1) од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35) од.;
- крилаті ракети – 1844 (+2) од.;
- кораблі/катери – 23 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од.;
- спеціальна техніка – 1420 (+4) од.