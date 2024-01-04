Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети, – Білий дім

Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, дальність балістичних ракет, які придбала Росія у Північної Кореї, становить 900 кілометрів.

Він зазначив, що ударів такими ракетами по території України було завдано 30 грудня та 2 січня.

При цьому, як додав координатор Ради національної безпеки Білого дому, Росія веде переговори щодо придбання балістичних ракет у Ірану.

На цьому фоні Кірбі закликав Конгрес схвалити нове фінансування допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд доларів.