Політика

Росія виводить кораблі з Тартуса та перекидає озброєння з Хмейміма
8 Грудня 2024 13:48
читать на русском →
гур, сірія
Військово-морська база ВМФ РФ у Тартусі. Супутниковий знімок зроблено вранці 3 грудня / Фото Planet Labs

Російський контингент у Сирії розпочав відступ після стрімкої втрати контролю над ключовими територіями. За інформацією Головного управління розвідки, росіяни вивели бойові кораблі з військово-морської бази в Тартусі та перекидають залишки озброєнь із авіабази в Хмеймімі.

8 грудня 2024 року з Тартуса в Середземне море вирушили фрегат “Адмірал Григорович” Чорноморського флоту РФ та вантажне судно “Інженєр Трубін” Північного флоту. Цей крок є частиною відступу після втрати Дамаска, який наразі знаходиться під контролем опозиційних сил. Також росіяни перекидають військову техніку та озброєння з Сирії до Росії за допомогою військових літаків, що діють з авіабази в Хмеймімі.

Заворушення у Сирії продовжують наростати, а опозиційні сили рухаються до узбережжя, що ставить під загрозу російські військові бази в Тартусі та Хмеймімі. Якщо ці бази будуть втрачені, це стане фактичною поразкою Кремля на Близькому Сході.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Грудня 2024 16:57

Генштаб: На фронті триває активізація боїв, ЗСУ стримують ворога
8 Грудня 2024 14:27

Українські військові зачистили квартал у Часовому Яру
8 Грудня 2024 13:48

Росія виводить кораблі з Тартуса та перекидає озброєння з Хмейміма
8 Грудня 2024 13:28

Зеленський: з початку широкомасштабної війни загинуло 43 тис. українських воїнів
8 Грудня 2024 12:35

Харків звертається до міжнародної спільноти по допомогу у відновленні міста
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
усі думки