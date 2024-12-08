Росія виводить кораблі з Тартуса та перекидає озброєння з Хмейміма

Російський контингент у Сирії розпочав відступ після стрімкої втрати контролю над ключовими територіями. За інформацією Головного управління розвідки, росіяни вивели бойові кораблі з військово-морської бази в Тартусі та перекидають залишки озброєнь із авіабази в Хмеймімі.

8 грудня 2024 року з Тартуса в Середземне море вирушили фрегат “Адмірал Григорович” Чорноморського флоту РФ та вантажне судно “Інженєр Трубін” Північного флоту. Цей крок є частиною відступу після втрати Дамаска, який наразі знаходиться під контролем опозиційних сил. Також росіяни перекидають військову техніку та озброєння з Сирії до Росії за допомогою військових літаків, що діють з авіабази в Хмеймімі.

Заворушення у Сирії продовжують наростати, а опозиційні сили рухаються до узбережжя, що ставить під загрозу російські військові бази в Тартусі та Хмеймімі. Якщо ці бази будуть втрачені, це стане фактичною поразкою Кремля на Близькому Сході.