Росія вивела в Чорне море 18 кораблів

Корабельне угруповання Росії в Чорному морі 9 травня становить 18 одиниць, серед яких п’ять ракетоносіїв із 28 ракетами “Калібр” на борту.

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Наразі в Чорному морі корабельне угруповання (ворога) представляє 18 одиниць, серед яких п’ять ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі вони трохи відстрілялись, але ще щонайменше 28 ракет типу “Калібр” тримають напоготові”, – розповіла Гуменюк.