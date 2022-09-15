Росія виступила проти виступу Зеленського на дебатах у ГА ООН

Росія не підтримає рішення надати президенту України Володимиру Зеленському виступити на загальних дебатах у Генасамблеї ООН у форматі відеозвернення, заявив постпред РФ при Організації Василь Небензя.

“Це чергове порушення правил, які ми (держави-члени ООН) встановили. Зеленський чудово подорожує країною, вчора відвідував регіони країни, а сюди він не може приїхати. Якщо не можете приїхати, то пішли свого представника, який виступить на Генасамблеї . Це чергове порушення”, – сказав він журналістам.

Відкриття 77-ї сесії Генасамблеї ООН відбулося 13 вересня. З 20 по 26 вересня пройде тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць Організації.