Політика

Росія виступила проти виступу Зеленського на дебатах у ГА ООН

15 Вересня 2022 07:41
282

Росія не підтримає рішення надати президенту України Володимиру Зеленському виступити на загальних дебатах у Генасамблеї ООН у форматі відеозвернення, заявив постпред РФ при Організації Василь Небензя.

“Це чергове порушення правил, які ми (держави-члени ООН) встановили. Зеленський чудово подорожує країною, вчора відвідував регіони країни, а сюди він не може приїхати. Якщо не можете приїхати, то пішли свого представника, який виступить на Генасамблеї . Це чергове порушення”, – сказав він журналістам.

Відкриття 77-ї сесії Генасамблеї ООН відбулося 13 вересня. З 20 по 26 вересня пройде тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць Організації.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
усі думки
ТОП-новини
15 Вересня 2022 12:19
46

На Харківщині звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі
15 Вересня 2022 11:49
95

В Ізюмі затримали двох зрадниць: вказували на патріотів
15 Вересня 2022 10:15
49

Між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус
15 Вересня 2022 10:02
44

Глава Єврокомісії прибула до Києва
15 Вересня 2022 09:39
170

Ворог завдав ракетного удару по лісосмузі у Київському районі Харкова
Останні новини
усі новини