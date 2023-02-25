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Росія вичерпала запаси іранських дронів, – британська розвідка

25 Лютого 2023 13:12
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розвідка британії, дрони

Приблизно з 15 лютого 2023 року Росія жодного разу не завдала удару по території України іранськими дронами.

До цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 з кінця січня до початку лютого 2023 року і ще кілька були знищені в перші дні нового року, повідомляється у звіті британської розвідки.

Ця відсутність розгортання дронів, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свій поточний запас і шукатиме поповнення запасів.

Незважаючи на те, що зброя не має хороших результатів у знищенні цілей, Росія, ймовірно, вважає її корисною приманкою, яка може відвернути українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет.


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