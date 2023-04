Росія вважає, що Залужний піде на Мелітополь – розвідка Британії

Протягом останніх тижнів Росія продовжувала розбудовувати лінійну оборону в Запорізькій області. Цілком ймовірно, що за цей район відповідає Південне угруповання військ (ПУВ) Росії, йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

За даними британців, Росія наразі завершила створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км цього сектора.

Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної, більш складної оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 км позаду передньої.

Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає можливість штурму міста Мелітополь.

Ця лінія оборони може стати серйозною перешкодою, але їх корисність майже повністю залежить від підтримки достатньою кількістю артилерії та персоналу. Залишається незрозумілим, чи може ПУВ зараз зібрати ці ресурси.

