Росія втратила у війні втратила 315 тисяч військових — The New York Times

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила у війні проти України убитими та пораненими близько 315 тисяч військових, що становить понад 87% особового складу, який РФ мала на початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише The New York Times із посиланням на розсекречені дані, що є у розпорядженні видання.

“На початку війни російська армія налічувала 360 тисяч військових. Росія втратила 315 тисяч з цих військовослужбовців, що змусило їх (росіян — ред.) вербувати та мобілізувати новобранців та засуджених зі своєї пенітенціарної системи”, — йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Росія також втратила 2200 танків з 3500 наявних на початку повномасштабної війни.

“Війна в Україні різко відкинула 15-річні зусилля Росії щодо модернізації своїх сухопутних військ. Станом на кінець листопада РФ втратила понад чверть свого запасу техніки сухопутних військ до 2022 року та зазнала втрат серед своєї підготовленої професійної армії”, — пише The NYT, посилаючись на розсекречену інформацію.

При цьому за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 12 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 340 650 військовослужбовців.