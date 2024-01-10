Суспільство

Росія втратила у війні ще 800 солдатів і 12 артсистем — Генштаб

10 Січня 2024 09:25
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війна

Українські військовослужбовці за час повномасштабної війни вже знищили 366 790 російських окупантів. Лише впродовж минулої доби, 9 січня, росія втратила 800 своїх солдатів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Йдеться про:

  • танки — 6038 (+2 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 11 216 (+13);
  • артилерійські системи — 8684 (+12);
  • реактивні системи залпового вогню — 956 (+2);
  • засоби ППО — 639 (+1);
  • літаки — 329;
  • гелікоптери — 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6834 (+11);
  • крилаті ракети — 1805;
  • кораблі/катери — 23;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 11 575 (+23);
  • спеціальну техніку — 1336 (+3).

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