Росія втратила у війні ще 800 солдатів і 12 артсистем — Генштаб

Українські військовослужбовці за час повномасштабної війни вже знищили 366 790 російських окупантів. Лише впродовж минулої доби, 9 січня, росія втратила 800 своїх солдатів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни залишаються без техніки. Йдеться про:
- танки — 6038 (+2 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 11 216 (+13);
- артилерійські системи — 8684 (+12);
- реактивні системи залпового вогню — 956 (+2);
- засоби ППО — 639 (+1);
- літаки — 329;
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6834 (+11);
- крилаті ракети — 1805;
- кораблі/катери — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 11 575 (+23);
- спеціальну техніку — 1336 (+3).