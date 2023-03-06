Суспільство

Росія втратила під Бахмутом у 5 разів більше солдатів, ніж Україна – розвідслужби

6 Березня 2023 21:55
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бахмут

Як повідомив журналістам CNN на умовах анонімності представник НАТО, за даними розвідслужб Заходу, Росія вже втратила під Бахмутом у п’ять разів більше солдатів, ніж Україна.

Він підкреслив, що ці висновки зроблено на основі аналізу численних факторів, і що незважаючи на таке співвідношення втрати України все ж таки дуже значні.

Київ неодноразово стверджував, що в ході боїв за Бахмут російської армії було завдано відчутної шкоди, в чому і полягало основне завдання захисників міста.

Інститут вивчення війни (ISW) також зазначає, що спроби російської армії захопити Бахмут значно понизили її можливості вести наступ на інших напрямках.

“Російським військовим, ймовірно, буде складно проводити нові наступальні операції протягом найближчих місяців, що дає Україні шанс перехопити ініціативу”, – йдеться в опублікованому в понеділок звіті ISW.


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