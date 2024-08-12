Суспільство

Росія все менше застосовує авіацію для ударів по Харківщині
12 Серпня 2024 21:41
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війна
Керована авіабомба КАБ - 250 / Фото: ДСНС

Росіяни наразі проводять ротацію на Харківському напрямку та все менше застосовує авіацію для ударів.

Про це “Суспільне Харків” розповів речник ОТУ “Харків” Петро Гасай.

“Ворог дещо зменшив залучення авіаційної компоненти. До прикладу, за вчорашню добу (11 серпня) ми не маємо жодного ворожого удару КАБами, авіаційних і ракетних ударів. Ще раніше за добу ми мали чотири удари КАБами. Якщо брати в цілому, то ми пам’ятаємо були періоди, коли ворог десятками здійснював скиди КАБів у харківській операційній зоні. Ми можемо говорити про те, що ворог остерігається роботи нашої ППО, по-перше. Також можемо це пов’язувати з появою в українському небі літаків F-16 і з успішною роботою наших сил та засобів по аеродромах, дислокованих на території Росії”, – говорить речник ОТУ.

Російські війська займаються ротаціями на Харківському напрямку, зазначив Гасай.

“Дійсно проводить заміну особового складу. Росіяни заводять нові штурмові групи, забезпечують їх логістикою і зв’язком, але куди вони виводять ті підрозділи, які були тут, на які напрямки — ми не можемо про це говорити. Наша розвідка, звісно, за цим спостерігає, але говорити про якісь конкретні напрямки ми не можемо. Можемо припускати, що їх заводять на відновлення, на доукомплектування”, — розповів військовий.


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