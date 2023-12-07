Суспільство

Росія вночі випустила по території України 18 Шахедів

7 Грудня 2023 08:04
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дрони

У ніч на 7 грудня було знищено 15 із18 ударних БпЛА, якими російські війська атакували Україну.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Телеграмі.

“У ніч на 7 грудня загарбники атакували Україну безпілотниками  типу «Shahed» із мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина”, – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника.

Залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.


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