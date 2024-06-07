Суспільство

Росія відправила на Кубу військові кораблі 
7 Червня 2024 09:56
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куба, рф
Ілюстративне фото / Getty Images

Наступного тижня до столиці Куби Гавани прибудуть чотири російські військові кораблі.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Куби.

Очікується, що російські кораблі прибудуть до Гавани з 12 по 17 червня.

“Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою та Російською Федерацією і відбудеться з суворим дотриманням міжнародних норм. Жоден з кораблів не несе ядерної зброї, тому їхня зупинка в нашій країні не становить загрози для регіону”, – йдеться у повідомленні МЗС Куби.

Оголошення надійшло наступного дня після того, як офіційний представник США повідомив журналістам, що РФ планує відправити бойові кораблі у Карибський регіон, зокрема, до своїх союзників Куби та Венесуели, для проведення військово-морських навчань.

За словами американського чиновника, США не розглядають прибуття невеликої кількості російських кораблів як загрозу, але підрозділи ВМС США будуть стежити за ходом навчань.


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