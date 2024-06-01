Росія відкриває новий фронт: На мапі три ключові битви в українській війні

Росія відкрила новий фронт у своєму вторгненні в Україну, розпочавши несподіваний наступ у північно-східному регіоні Харківської області після того, як цього року зосередила більшу частину своїх сил на сході, пише CNN.

Під час наступу, що розпочався на початку травня, тисячі російських солдатів прорвали північний кордон і змусили Україну перекинути війська з інших регіонів для захисту своїх позицій.

Це є прикладом того, як Росія використовує основні вразливі місця України: недостатню кількість живої сили, нестачу артилерії, слабку протиповітряну оборону і неадекватні оборонні укріплення.

Українські фронтові бригади тримаються, відчайдушно чекаючи на боєприпаси від союзників і новобранців, які б забезпечили вкрай необхідну кількість особового складу.

CNN визначив три ключові рубежі, на яких зараз точаться бої, відстежуючи незначні успіхи Росії на лінії фронту, яка до цього була заморожена на кілька місяців.

На півночі Москва прагне вивести свої війська на відстань вистрілу ствольної артилерії до Харкова. На південному фронті точаться бої за повернення сіл, звільнених під час українського контрнаступу минулого року, і подальше просування вглиб української території.

Україна, тим часом, намагається виправити свої слабкі місця після того, як опинилася у становищі слабкої сторони, пообіцявши боротися “будинок за будинком, вулиця за вулицею”.

Харківський фронт

В результаті транскордонного нападу росіяни швидко взяли під контроль кілька сіл.

Відтоді Росія посилила свої атаки в цьому районі, намагаючись взяти під контроль ключові населені пункти Вовчанськ і Липці.

Липці, що розташовані приблизно за 30 кілометрів на північ від Харкова, перебувають під сильним російським обстрілом. Захоплення цього великого села дозволило б російським військам розташувати артилерію в межах досяжності другого за величиною міста України Харкова, яке вже є вразливим до ракетних атак, як показав обстріл будівельного гіпермаркету, що відбувся минулими вихідними.

Ця операція також дозволяє Росії відволікти і без того обмежені українські ресурси від інших ліній фронту і створити буферну зону від українських атак на російські прикордонні регіони. Наприклад, сусіднє російське місто Бєлгород останніми місяцями все частіше піддається українським атакам.

Схід – Авдіївка і Бахмут

До харківського наступу Росія зосереджувала свої наступальні сили на сході, де вона просувалася вперед з жовтня 2023 року, коли довгоочікуваний контрнаступ України провалився влітку минулого року. Захоплення східного промислового центру України, відомого як Донбас, залишається головною метою Кремля.

У лютому московські війська досягли значного успіху на цьому фронті, взявши місто Авдіївку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про відступ було прийнято, щоб “врятувати життя наших солдатів”, і було ухвалене в умовах постійних масованих російських обстрілів і переваги снарядів десять до одного.

З того часу російські війська неухильно просуваються на захід у напрямку Покровська, який є життєво важливим військовим вузлом у воєнних діях України.

Кілька десятків кілометрів на північ, східне місто Бахмут було відвойоване росіянами навесні минулого року після запеклої дев’ятимісячної битви. Зараз російські війська просуваються на захід до Часового Яру. Отримання контролю над висотою, на якій розташоване місто, наблизило б війська Путіна до стратегічного міста Краматорськ.

Битва за Роботине

Далі на південь українські війська зазнають тиску на південний схід від Запоріжжя – однієї з небагатьох ділянок, де вони досягли успіху, хоч і скромного, в контрнаступі минулого літа.

Як російські військові блогери, так і український сайт DeepStateMap повідомляють про невелике просування російських військ вглиб відвойованої української території.

Роботине, крихітне село, яке зараз повністю зруйноване, кілька разів переходило з рук в руки під час війни. Вперше воно було захоплене російськими військами на початку березня 2022 року, а на початку цього місяця Москва знову заявила про свій контроль над ним, що заперечується Україною.

Битва за Роботине підкреслює мінливість поля бою і є яскравою ілюстрацією характеру бойових дій, коли війна вирішується в жорстоких боях за покинуте село.