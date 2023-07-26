Суспільство

Росія веде підготовку до блокування Чорного моря

26 Липня 2023 16:09
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рф, чорне море

РФ готує кораблі та авіацію з метою блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Про це повідомляє Military Media Center.

“Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів”, – написано в повідомленні.

“Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України”, – зазначають в Military Media Center.


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