Росія вдарила ракетами по будинках у Кураховому – 16 поранених

Російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у Кураховому Донецької області у четвер ввечері, 21 вересня. Поранення дістали 16 людей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Росіяни обстріляли житловий квартал о 22:00. За попередніми даними, вони вдарили двома ракетами Іскандер. Одна з них поцілила по двоповерховому будинку, де були люди. Усім потерпілим надали медичну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджено вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі та гаражі. Станом на 09:00 п’ятниці, 23 вересня, тривали рятувальні роботи та розбір завалів.

У кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни розпочали досудове розслідування.