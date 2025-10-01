Росія вдарила по Харкову КАБами й балістикою: зруйновані будинки, пожежа на “Барабашово”

У ніч проти 1 жовтня Харків опинився під комбінованою атакою російських військ. По місту та передмістю завдано ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами), зафіксовані пуски балістичних ракет.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та кореспонденти «Суспільного».

Перші вибухи пролунали близько другої ночі. За даними влади, удари прийшлися по Київському та Салтівському районах. У приватному секторі зруйновані щонайменше два будинки, ще понад десять пошкоджені. За словами сусідів, у зруйнованих будинках під час удару нікого не було.

Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі — горіли приватні будинки, гаражі та торгові павільйони. Лише на ринку у Київському районі вогонь спочатку охопив площу у 500–700 квадратних метрів, а згодом поширився до 3000 квадратних метрів. Пожежі також зафіксовано на території гаражного кооперативу та у середмісті Харкова.

Пожежа на ринку “Барабашово” в Харкові внаслідок російської атаки / Фото: Суспільне Харків

Кількість поранених постійно зростала впродовж ночі. Станом на ранок відомо про щонайменше шістьох потерпілих. Серед них – 80-річна жінка та чоловіки віком 21, 25, 27 і 34 роки. Чотирьох шпиталізували з вибуховими пораненнями у стані легкої та середньої тяжкості, одному надали допомогу на місці.

«Прошу всіх перебувати в укриттях! Є повторна загроза для Харкова», – наголосив мер Ігор Терехов під час атаки.

За інформацією міського департаменту надзвичайних ситуацій, балістичні ракети, що запускалися під час обстрілу, впали поза межами міста, на території області. На місцях влучань продовжують працювати рятувальники ДСНС та медики.

Один із найбільших ринків Європи — «Барабашово» — знову опинився під ударом. Унаслідок нічних влучань зазнали руйнувань торгові павільйони та прилеглий приватний сектор.