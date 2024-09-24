Росіяни вдарили авіабомбами по житлових будинках Харкова

Російські окупаційні війська вдарили авіабомбами по житлових будинках Харкова. У одну з багатоповерхівок – пряме влучання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терtхов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

КАБи влучили у дві житлові багатоповерхівки у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив Терехов.

Три людини загинули, щонайменше 15 поранені внаслідок російських ударів, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Будинок, по якому прийшовся удар у Киівському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом.

