Кримінал

Росіяни вдарили авіабомбами по житлових будинках Харкова
24 Вересня 2024 15:34
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обстріли

Російські окупаційні війська вдарили авіабомбами по житлових будинках Харкова. У одну з багатоповерхівок – пряме влучання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терtхов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

КАБи влучили у дві житлові багатоповерхівки у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив Терехов.

Три людини загинули, щонайменше 15 поранені внаслідок російських ударів, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Будинок, по якому прийшовся удар у Киівському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом.


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