Росія створила мережу таборів для “перевиховання” українських дітей

Російська Федерація створила мережу з 43 таборів, у яких незаконно утримують українських дітей. Як повідомив голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, за даними державної інтернет-платформи «Діти війни», до Російської Федерації, в окупований Крим та Білорусь, було депортовано 19 тисяч українських дітей. Більшість із них потрапили до так званих дитячих таборів, інші – до російських шкіл із інтернатами.

Євген Захаров зазначив, що дітей, яких утримують у таких таборах, піддають так званому перевихованню, де вчать лояльності до російської влади.

«Що стосується місць перебування наших дітей в Російській Федерації: там система з 43 дитячих таборів, де вони знаходяться, у 32-х із них діти проходять “перевиховання” в спеціальних класах. Це включає вивчення російської версії історії, культури та суспільства. Вони також проходять військову підготовку», — розповів Євген Захаров.

Виконавчий директор фонду «Збережи Україну» Микола Кулеба повідомив, що 12 українських дітей, зокрема 8 дітей-сиріт, були передані з Російської Федерації, де вони незаконно утримувалися в таборах перевиховання. В інтерв’ю представникам українських органів опіки та журналістам діти повідомляють, що їх залякували розправою, примушували відповідати на запитання за допомогою детектора брехні та піддавали іншим злочинним діям.