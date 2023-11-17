Росія стурбована майбутнім постачанням західних винищувачів Україні — британська розвідка

Росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, тому прискорила інтеграцію свого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління A-50 (MAINSTAY D) і зенітно-ракетних комплексів С-400 (SA-21).

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього повітряного попередження й управління A-50 MAINSTAY D для виявлення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальнього радіусу дії SA-21.

“На відміну від звичайного наземного радара SA-21, MAINSTAY може використовувати свій радар для виявлення літаків противника на більшій дальності, оскільки його висота дозволяє йому бачити далі через кривизну землі. Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання в Україні бойових літаків, наданих Заходом”, — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зауважують, що існує реальна можливість того, що Росія піде на більший ризик, перекинувши A-50 MAINSTAY ближче до лінії фронту для “ефективного виконання нової ролі”.