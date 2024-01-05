Росія становитиме загрозу незалежно від результатів війни чи виборів, – Глава МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що Росія не зупиниться на Україні і шукатиме нові «цілі» після завершення своєї агресії проти неї.

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Латвійський дипломат наголосив, що Заходу потрібна довгострокова стратегія стримування Росії, оскільки вона має «імперіалістичну ідеологію», а це означає, що загроза з боку Москви збережеться навіть при новому президенті та навіть якщо Україна поверне собі всі окуповані території.

«Росія не зупиниться, Росію можна лише зупинити. Зупинка Росії в Україні не означає, що це кінець. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Це те, що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії», — сказав Каріньш.

Він також зазначив, сказав, що НАТО необхідно посилити потенціал і «оперативну сумісність» своєї оборонної промисловості, аби забезпечити стандартизацію різних систем озброєнь і уможливити спільне використання боєприпасів і артилерії між усіма членами альянсу.

За словами Каріньша, як тільки війна РФ проти України закінчиться, військова машина почне перебудовуватися, а країна-агресорка буде шукати способи спровокувати та створити труднощі на своїх кордонах, тому необхідно переконатися з боку НАТО, що ймовірність будь-яких таких інцидентів виключена завдяки рішучості альянсу та його інвестиціям в оборону.

Каріньш також визнав, що російська агресія проти України є важким періодом, але заявив, що оптимістично налаштований щодо підтримки України Європою та США у військовому та фінансовому плані, тоді як Росія лише намагається «вивести з рівноваги» Захід, заявляючи, нібито він «розділений».

«Росія намагається посіяти серед нас сумніви… Але Путіну вдалося оживити НАТО. Нам вдалося зблизитися з усіх питань щодо України», — сказав він.

За словами Каріньша, єдність Заходу і членство в НАТО для України після війни є необхідними.