Росія спрямує майже третину всіх витрат у 2024 році на армію

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 27 листопада, підписав закон про федеральний бюджет на 2024−2026 роки, витрати на армію в якому встановили рекорд з часів розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє російське видання Moscow Times.

Зазначається, що в підписаному Путіним документі йдеться, що наступного року російська влада має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Видання повідомляє, що на «національну оборону» з бюджету РФ буде витрачено 10,775 трлн рублів, що на 70% більше, ніж у 2023 році (тоді було спрямовано 6,8 трлн рублів), у 2,3 рази більше, ніж у 2022 році (4,7 трлн рублів), та втричі більше за показники 2021 року (3,5 трлн рублів).

Частка військових витрат у бюджеті, загальний розмір якого складе 36,5 трлн рублів, досягне 29,5%.

При цьому з бюджету 2023 року країна-агресорка заклала лише 19% видатків на оборону (5 трлн рублів з 26,1 трлн), а у 2022 році ця частка становила 17% (4,7 трлн рублів з 27,8 трлн).

Зазначається, що третину бюджету на оборону раніше витрачала СРСР у останні роки свого існування. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, що становило 29,4%.

За ухваленим законом про бюджет РФ, ще 3,338 трлн рублів буде витрачено на «національну безпеку», куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У порівнянні з 2023 роком ці витрати збільшаться на 163 млрд рублів. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету країни-агресорки.

Повідомляється, що для того, аби спрямувати кошти на зазначені цілі, влада РФ «уріже» витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів. При цьому фінансування освіти та медицини — по 1,6 трлн рублів — буде «заморожено», а з урахуванням інфляції буде скорочене.

Зокрема на 10% планують зменшити витрати на Охорону здоров’я, витрати на Модернізацію первинної ланки охорони здоров’я — на 14%, на Боротьбу з онкологічними захворюваннями — на 8%, на розвиток дитячої охорони здоров’я — майже на 50%, а розвиток первинної медичної допомоги скоротиться на 20%.

При цьому повідомляється, що фінансування держпропаганди залишиться на рекордних рівнях: держЗМІ отримають з бюджету РФ 121,3 млрд рублів порівняно з 122 млрд рублів, виділених у поточному році. Витрати на «культуру і кінематографію», куди зашиті бюджети створення провоєнних пропагандистських фільмів, збільшаться на 11%, до 234 млрд рублів.