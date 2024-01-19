Політика

Росія спробує налаштувати громадськість проти України перед виборами в Європі 

19 Січня 2024 13:37
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рф, україна, європа

Керівник офісу з питань дезінформації Державного департаменту США Джеймі Рубін заявив, що Сполучені Штати вважають, що Росія буде проводити інформаційні операції, спрямовані на те, щоб перед виборами в різних країнах Європи налаштувати громадську думку проти України.

Про це пише Reuters

“Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону”.

За його словами, Росія, а також Китай, працюють по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.


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