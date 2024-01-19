Росія спробує налаштувати громадськість проти України перед виборами в Європі 

Керівник офісу з питань дезінформації Державного департаменту США Джеймі Рубін заявив, що Сполучені Штати вважають, що Росія буде проводити інформаційні операції, спрямовані на те, щоб перед виборами в різних країнах Європи налаштувати громадську думку проти України.

Про це пише Reuters

“Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону”.

За його словами, Росія, а також Китай, працюють по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.