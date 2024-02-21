Економіка

Росія шукає нових покупців нафти через санкції — Bloomberg

21 Лютого 2024 07:47
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росія, нафта
Резервуари російського державного нафтового гіганта "Роснефть" / Фото: AP

Росія шукає нових покупців для своєї нафти через посилення санкцій Заходу. Нещодавно танкер з російською нафтою Urals прибув до берегів Венесуели.

Про це пише Bloomberg.

Судно Ligera наразі перебуває недалеко від затоки Амуай, пов’язаної з нафтопереробним заводом. У попередньому місяці танкер завантажив понад 1,7 млн барелів російської нафти, здійснивши перевалку з корабля на судно біля південної Греції, перед відряджанням до Венесуели.

Bloomberg зазначає, що це прибуття танкера позначає першу підтверджену постачання російської нафти до Венесуели за останні п’ять років. У минулому Венесуела імпортувала іноземну нафту для розведення свого енергоносія і полегшення експорту.

Це постачання відбувається в умовах нападу хуситів на комерційні судна в Червоному морі. Через це багато суден уникають Червоного моря, прагнучи забезпечити безпеку екіпажів і вантажів.

Раніше нафту Urals вже поставляли в країни Карибського басейну, переважно на Кубу, але обсяги постачання скорочуються. Дані відстеження суден показують, що торік тільки два танкери відвідали Кубу порівняно з шістьма суднами у 2022 році.


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