Суспільство

Росія розпочала мобілізацію в Луганській області

6 Жовтня 2022 14:45
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Гайдай

Росія розпочала “часткову” мобілізацію в Старобільському та Кремінському районах Луганської області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

“На Старобільщині та Кремінщині окупанти розпочали часткову мобілізацію. Пояснюють просто: нібито ці території вже частина Росії, а там оголошено часткову мобілізацію”, – розповів він.

Для мобілізації громадян ходять по дворах та роздають повістки всім чоловікам без винятку. “Видають усім без розбору – і студентам, і хворим, і людям похилого віку”, – додав голова Луганської ОВА.


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