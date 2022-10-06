Росія розпочала мобілізацію в Луганській області

Росія розпочала “часткову” мобілізацію в Старобільському та Кремінському районах Луганської області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

“На Старобільщині та Кремінщині окупанти розпочали часткову мобілізацію. Пояснюють просто: нібито ці території вже частина Росії, а там оголошено часткову мобілізацію”, – розповів він.

Для мобілізації громадян ходять по дворах та роздають повістки всім чоловікам без винятку. “Видають усім без розбору – і студентам, і хворим, і людям похилого віку”, – додав голова Луганської ОВА.