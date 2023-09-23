Росія призупинила роботи зі створення балістичної ракети “Змійовик”

Джерело ТАСС в оборонно-промисловому комплексі повідомило про зупинення робіт зі створення російської балістичної ракети «Змійовик» з гіперзвуковим обладнанням. Ракета призначена для ураження авіаносців.

«Роботи по “Змійовику” заморожені, оскільки зараз всі зусилля оборонки спрямовані на вдосконалення всієї ракетної зброї, яка вже літає»,— повідомило джерело.

Він уточнив, що ракета створюється для поразки носіїв нової гіперзвукової ракети США Dark Eagle. Оскільки у Пентагону «виникли труднощі» при створенні ракети, розробнику «Змійовика» повідомили про «напрям всіх сил на модернізацію та вдосконалення озброєння», яке використовується в зоні бойових дій в Україні.

У липні 2022 року близькі до військового відомства джерела ТАРС повідомляли, що ракету “Змійовик” розробляють “досить давно” для постачання на озброєння берегових ракетних частин Військово-морського флоту. За словами джерел, “Змійовик” схожий на китайські ракети аналогічного DF-21D і DF-26 дальністю польоту до 4 тис. км.