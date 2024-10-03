Росія призупинила імпорт сільгосппродукції з Казахстану

Російське відомство “Россельхознадзор” звернулося до Казахстану з проханням тимчасово призупинити постачання певних видів сільськогосподарської продукції до РФ. Причиною названо виявлення нібито патогенних бактерій у зерні та інших аграрних товарах казахстанського походження.

Про це повідомляє NewTimes.

Експерти вважають, що такі дії Росії можуть бути реакцією на нещодавнє рішення Казахстану повністю заборонити з серпня 2024 року імпорт пшениці з третіх країн та держав-членів Євразійського економічного союзу, до якого входить і Росія.

Казахстан запровадив ці обмежувальні заходи для забезпечення потреб власних птахівничих та борошномельних підприємств. Як виняток, ці галузі мали право отримувати закордонну пшеницю в рамках піврічного ембарго на ввезення зернових усіма видами транспорту, введеного Казахстаном 12 квітня.

Варто зазначити, що минулого року Астана обмежувала імпорт зернових на свою територію лише автомобільним транспортом.