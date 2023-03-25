Суспільство

Штурм росіянами Бахмута зайшов у глухий кут, – британська розвідка

25 Березня 2023 11:39
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війна, розвідка британії, бахмут

Прагнення російських військ стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення росії до оборонного оперативного плану після того, як наступальні спроби не принесли переконливих результатів.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 25 березня.

Відзначається, що напад Росії на місто Бахмут на Донбасі майже зупинився. Ймовірно, це насамперед результат надзвичайного виснаження російської сили. Великі втрати зазнала й Україна під час оборони.

“Ситуація в Росії також, ймовірно, погіршилася через напруженість між Міністерством оборони Росії та Групою Вагнера, обидва з яких надають війська в цей сектор” – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Міноборони Британії, Росія, ймовірно, перемістила свій оперативний фокус на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Креміна-Сватове на півночі, райони, де Росія, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту.

Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів його спроб провести загальний наступ із січня 2023 року.


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