Суспільство

Росія повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою – ISW

27 Лютого 2024 07:08
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рф, фронт
Українські військові / Генштаб

Інститут вивчення війни вважає, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій і зможуть проводити наступальні операції, коли і де вони захочуть, доки вони утримуватимуть ініціативу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УП.

Військові аналітики зауважили, що президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року.

Зеленський також заявив, що українські військові мають чіткий план протидії російським військам. 

ISW продовжує оцінювати, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі військових дій після контрнаступу України влітку 2023 року і що Росія, ймовірно, зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні.

Якщо Україна буде вести активну оборону на всьому театрі військових дій у 2024 році, тим самим віддасть стратегічну ініціативу Росії. 

Російські війська матимуть можливість маневрувати концентрацією резервів і визначати, як і куди розподіляти ресурси, змушуючи Україну до оборонних дій доти, доки Росія буде утримувати стратегічну ініціативу. 

Українські війська можуть позбавити Росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі і проводити власні наступальні операції у 2024 році.


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