Росія посилює удари по Києву, щоб розпалити суспільне невдоволення, – ISW

У суботу 16 грудня Росія провела один із наймасштабніших обстрілів Києва від початку повномасштабної війни. Аналітики припустили, що так Путін хоче викликати суспільне невдоволення у киян.

Про це повідомлять у центрі ISW.

Росія, ймовірно, посилює свої удари по Києву, щоб викликати громадську незадоволеність у столиці. Проте там зауважили, що навряд ці ракетні удари зламають волю українців.

Російські удари продовжують становити серйозну загрозу для українського громадянського населення, проте вони аж ніяк не покращують здатність російських військ проводити наступальні операції в Україні.

