Політика

Росія посилила обстріли Мар’їнки з бронетехніки – британська розвідка

10 Квітня 2023 10:25
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Британська розвідка

Протягом останніх семи днів Росія, ймовірно, посилила свої бронетехнічні обстріли навколо міста Мар’їнка Донецької області, що за 20 км на південний захід від міста Донецьк.

Британська розвідка в своєму щоденному звіті нагадує, що бої за Мар’їнку точаться з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована артилерійськими перестрілками. Той, хто володіє цим населеним пунктом, – контролює під’їзди до Донецька та ключову дорогу Н15.

“Росія продовжує надавати високу пріоритетність операціям із забезпечення ресурсами в ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальних прибутків”, – йдеться у повідомленні.


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