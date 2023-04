Росія посилила обстріли Мар’їнки з бронетехніки – британська розвідка

Протягом останніх семи днів Росія, ймовірно, посилила свої бронетехнічні обстріли навколо міста Мар’їнка Донецької області, що за 20 км на південний захід від міста Донецьк.

Британська розвідка в своєму щоденному звіті нагадує, що бої за Мар’їнку точаться з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована артилерійськими перестрілками. Той, хто володіє цим населеним пунктом, – контролює під’їзди до Донецька та ключову дорогу Н15.

“Росія продовжує надавати високу пріоритетність операціям із забезпечення ресурсами в ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальних прибутків”, – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/kQe3LB4QU7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6SKhqe02eM