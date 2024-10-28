Суспільство

Росія поскаржилась на атаку дронів на три свої регіони
28 Жовтня 2024 20:30
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дрони, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Увечері 28 жовтня міноборони РФ повідомило про нібито атаку безпілотників. 

Про це повідомляє міноборони РФ.

“У період з 18:30 до 19:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила 15 дронів, зокрема вісім над територією Курської області, шість – над територією Брянської області та один БПЛА над територією Орловської області.


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