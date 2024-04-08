Росія попросила у Казахстану бензин на випадок дефіциту

Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту, який посилюється атаками українських безпілотників і перебоями з поставками, повідомили агентству Reuters три джерела в галузі.

Одне з джерел повідомило, що угоду з використання казахстанських запасів для Росії вже узгоджено.

За словами джерел, Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 000 метричних тонн бензину, готових до поставок у Росію.

Міністерства енергетики Росії та Казахстану поки що не відповіли на прохання Reuters про коментар.

Сусідня Білорусь уже погодилася допомогти Росії з поставками бензину, пише агентство.

З початку року посилилася інтенсивність атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи і нафтобази. Виробництво бензину в Росії впало, а ціни на нього почали зростати. Про те, як удари дронів по НПЗ вплинули на російську економіку, ми розповідали в цьому тексті.

Поки влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

Проте Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими у неї укладено міжурядові угоди про постачання пального.

Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.

Минулого тижня Орський нафтопереробний завод на Уралі зупинив виробництво через широкомасштабні повені, які також торкнулися Казахстану.

Казахстан також обмежив експорт палива до кінця року, за винятком гуманітарних цілей.