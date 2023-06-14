Росія попросила більше 12 країн не включати її до “чорного списку” FATF

Росія звернулася до більш ніж півдюжини країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику та ОАЕ, з проханням не вводити проти неї додаткових обмежень з боку FATF (Групи розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей), пише Bloomberg.

Рішення про включення Росії до «чорних» або «сірих» списків FATF може бути прийняте на засіданні Групи 19-23 червня.

Кремль попередив країни, що включення до списку FATF призведе до подорожчання та ускладнення подальшого ведення бізнесу. Так, згідно з розрахунками, представленими в документах для офіційних осіб Туреччини та ОАЕ, втрати у торгівлі та інвестиціях цих двох країн становитимуть майже 1% від їхнього валового внутрішнього продукту.

Росія також направила особисті звернення до низки країн, у яких перерахувала конкретні проблеми, з якими вони зіткнуться після вирішення FATF, серед яких – скорочення обсягів двосторонньої торгівлі, заморожування інвестпроектів та скорочення потоку туристів.

“Чорним списком” FATF прийнято називати перелік країн, які порушують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Віднесення країни до чорного списку FATF істотно впливає на її економічну та фінансову стійкість. Це немов тавро країни-ізгоя, з якою цивілізований світ уникає вести будь-які справи.

Сьогодні до чорного списку FATF входять: