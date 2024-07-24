Росія поки не готова вести переговори доброчесно, – Кулеба

24 липня в китайському Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї.

Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру, повідомлення пресслужба МЗС України.

“Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою”, – зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою.

Кулеба довів позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

У ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного.