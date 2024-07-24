Політика

Росія поки не готова вести переговори доброчесно, – Кулеба
24 Липня 2024 11:58
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китай, мзс
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник МЗС Китаю Ван Ї / Фото: МЗС України

24 липня в китайському Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї.

Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру, повідомлення пресслужба МЗС України.

“Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою”, – зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою.

Кулеба довів позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

У ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного. 


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