Росія погрожує залишити від Києва “гігантську, сіру, розплавлену пляму”

Сьогодні російські офіційні особи пригрозили Заходу неконтрольованою ескалацією війни, а Україні – знищенням Києва, передає Reuters. Такі заяви з Москви прозвучали на тлі обговорення західними лідерами, чи дозволити Україні використовувати свою зброю для ударів углиб російської території.

Президент України Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, що його план досягнення перемоги залежить від рішення Вашингтона, що є явним відсиланням до дозволу на нанесення дальніх ударів, якого Київ давно домагається від союзників по НАТО.

Андрій Єрмак, глава офісу Зеленського, заявив у суботу: «Необхідні рішучі рішення. Терор можна зупинити, знищивши військові об’єкти, де він зароджується».

Київ заявив, що такі удари вкрай важливі для його зусиль з обмеження можливостей Москви напасти на Україну, але союзники досі неохоче дозволяли їх, посилаючись на побоювання, що Москва розцінить їх як ескалацію напруженості, та сумніваючись у їхній ефективності.

Хоча офіційного рішення з цього питання поки що не оголошено, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджує, що його вже ухвалено і доведено до відома Києва, і що Москва буде змушена відповідати на нього власними діями.

«Рішення ухвалено, карт-бланш і всі поблажки (Києву) надано, тож ми до всього готові», – цитує Рябкова агентство РИА Новости.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки країни, заявив, що Захід випробовує терпіння Росії, але воно не безмежне.

За словами Медведєва, вторгнення України в Курську область Росії, яке Зеленський назвав успішною операцією, що сповільнює просування Росії, вже дало Росії формальні підстави для використання свого ядерного арсеналу.

За його словами, Москва може або вдатися до ядерної зброї, або використовувати для широкомасштабної атаки неядерну, але все ще смертоносну нову зброю.

«І тоді все буде скінчено. Гігантська, сіра, розплавлена пляма замість «матері міст руських»», – написав він у Telegram, маючи на увазі Київ.

Єрмак зі свого боку сказав про президента Росії Володимира Путіна: «Будь-які погрози вони роблять від страху втратити можливості вбивати людей».