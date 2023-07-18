Політика

Росія погрожує “ризиками” сторонам, які захочуть продовжувати зернову угоду

18 Липня 2023 13:21
читать на русском →
путін, зерно, рф

Кремль погрожує “ризиками” сторонам, які зважаться на продовження “зернової угоди” без участі Росії.

Про це повідомляє прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російському агентству “Інтерфакс”.

Коментуючи пропозицію України Туреччині продовжити “зернову угоду” без участі Москви, він зазначив, що “якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися”.

“Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики”.

За його словами, в цьому питанні Росія “не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати”.

Коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення РФ вийти з “зернової угоди”, Пєсков зазначив, що “в цьому разі, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав – це не провина пана (генсека) Гутерріша та ООН”.

“Ми високо цінуємо роль пана Гутерріша в укладенні цієї домовленості та високо цінуємо зусилля пана Гутерріша в спробі переконати європейські країни виконати ті зобов’язання, які вони на себе взяли. На жаль, цього не сталося. Слово “безсовісний” абсолютно застосовне для європейських країн”.

Також за словами Пєскова, Путін поки що не збирається спілкуватися з президентом Туреччини Ердоганом щодо “зернової угоди”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
18 Липня 2023 14:35

Касетні боєприпаси застосують з дня на день, – Сирський

18 Липня 2023 14:21

Нічний ворожий обстріл Одеси: місцевого жителя привалило уламком в ліжку
18 Липня 2023 13:21

Росія погрожує “ризиками” сторонам, які захочуть продовжувати зернову угоду
18 Липня 2023 12:06

Окупанти продовжують вивозити до Білорусі тисяч українських дітей
18 Липня 2023 11:46

Британія закликала Путіна повернути війська додому

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки