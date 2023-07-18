Росія погрожує “ризиками” сторонам, які захочуть продовжувати зернову угоду

Кремль погрожує “ризиками” сторонам, які зважаться на продовження “зернової угоди” без участі Росії.

Про це повідомляє прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російському агентству “Інтерфакс”.

Коментуючи пропозицію України Туреччині продовжити “зернову угоду” без участі Москви, він зазначив, що “якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися”.

“Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики”.

За його словами, в цьому питанні Росія “не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати”.

Коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення РФ вийти з “зернової угоди”, Пєсков зазначив, що “в цьому разі, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав – це не провина пана (генсека) Гутерріша та ООН”.

“Ми високо цінуємо роль пана Гутерріша в укладенні цієї домовленості та високо цінуємо зусилля пана Гутерріша в спробі переконати європейські країни виконати ті зобов’язання, які вони на себе взяли. На жаль, цього не сталося. Слово “безсовісний” абсолютно застосовне для європейських країн”.

Також за словами Пєскова, Путін поки що не збирається спілкуватися з президентом Туреччини Ердоганом щодо “зернової угоди”.