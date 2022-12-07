Політика

Росія почала будувати на своїй території “лінію Суровікіна”

7 Грудня 2022 10:17
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Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж кордону з Україною та у глибині Білгородської області, зазначає у щоденній доповіді розвідка британського міноборони. У вівторок, 6 грудня, Білгородський губернатор повідомив про створення в регіоні “загонів самооборони”.

Повідомлення про копання траншів у Білгороді надходять як мінімум з квітня 2022 року, але конструкції, що з’явилися зараз, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відображення механізованого нападу, йдеться в повідомленні розвідки.

“Вельми ймовірно, що російська влада шляхом будівництва оборонних споруд на території Росії намагається розпалювати патріотичні почуття. Це, ймовірно, показник і щирої (але хибної) переконаності деяких властей у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських сил на територію Росії”, – йдеться у повідомленні.


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