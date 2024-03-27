Економіка

Росія після атак на НПЗ збільшила імпорт бензину з Білорусі, – Reuters

27 Березня 2024 19:45
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росія, нафта, білорусь
Мозирський НПЗ / Фото: ТАСС

Росія збільшила імпорт бензину з Білорусі. Імпорт необхідний, щоб впоратися з ризиком дефіциту на внутрішньому ринку через позаплановий ремонт на російських НПЗ після атаки безпілотників.

Зазвичай Росія є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в російській нафтопереробці змушують нафтові компанії імпортувати, пише Reuters.

Росія вже заборонила експорт бензину з 1 березня, щоб забезпечити достатню кількість палива для свого внутрішнього ринку.

У першій половині березня імпорт бензину з Білорусі сягнув майже 3 000 метричних тонн, у лютому Росія імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з Білорусі не було.

Між урядами і нафтовими компаніями ведуться переговори про подальший імпорт. Переговори йдуть важко, оскільки Білорусь віддає пріоритет експорту свого палива на міжнародні ринки. 

У Білорусі є два нафтопереробні заводи – Новополоцький НПЗ “Нафтан” і Мозирський НПЗ. Потужність кожного з них становить 12 мільйонів тонн на рік (близько 240 000 барелів на день), але зазвичай вони працюють на меншій потужності, переробляючи близько 9 мільйонів тонн на рік (близько 180 000 барелів на день).

Неясно, наскільки Білорусь зможе збільшити виробництво, оскільки джерела Reuters у галузі говорять про наявність технічних проблем.


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