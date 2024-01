Росія підвищує боєздатність Росгвардії

У своєму щоденному зведенні британська розвідка зазначає, що в результаті перегляду системи внутрішньої безпеки в Росії Росгвардія збільшує кількість співробітників та ресурсів.

Починаючи з жовтня 2023 року, під управління Росгвардії перейшли окремі елементи ПВК «Вагнер», а з 3 січня — батальйон «Восток» “Донецької народної республіки”. Москва також працює над розформуванням іншого воєнізованого формування “ДНР”, “Каскад”, що спеціалізується на операціях безпілотників, та підпорядкування його частин Росгвардії.

Розвідники нагадують, що ще у липні минулого року Державна дума дозволила Росгвардії застосовувати важке озброєння. На думку розвідки, нові можливості та вливання до лав структури досвідчених ветеранів бойових дій з інших угруповань, ймовірно, призведе до значного збільшення бойової ефективності Росгвардії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 January 2024.



