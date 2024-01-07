Політика

Росія підвищує боєздатність Росгвардії

7 Січня 2024 11:14
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Британська розвідка

У своєму щоденному зведенні британська розвідка зазначає, що в результаті перегляду системи внутрішньої безпеки в Росії Росгвардія збільшує кількість співробітників та ресурсів.

Починаючи з жовтня 2023 року, під управління Росгвардії перейшли окремі елементи ПВК «Вагнер», а з 3 січня — батальйон «Восток» “Донецької народної республіки”. Москва також працює над розформуванням іншого воєнізованого формування “ДНР”, “Каскад”, що спеціалізується на операціях безпілотників, та підпорядкування його частин Росгвардії.

Розвідники нагадують, що ще у липні минулого року Державна дума дозволила Росгвардії застосовувати важке озброєння. На думку розвідки, нові можливості та вливання до лав структури досвідчених ветеранів бойових дій з інших угруповань, ймовірно, призведе до значного збільшення бойової ефективності Росгвардії.


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