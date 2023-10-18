Росія підписала з Китаєм контракт на постачання зерна на суму $25,7 млрд

Росія та Китай підписали найбільший контракт на постачання зернових з РФ до КНР. Сума контракту становить близько 25,7 мільярда доларів.

Про це пише російське видання “ТАСС”.

Російське ЗМІ дізналося про це від Карена Овсепяна, гендиректора російської фірми “Забайкальский зерновой терминал”, ініціатора угоди з Китаєм, яка отримала назву “Новий сухопутний зерновий коридор”. Овсепян — учасник ділового форуму, який передує третьому Міжнародному форуму “Один пояс — один шлях”.

“Сьогодні ми підписали один із найбільших в історії Росії та Китаю контрактів майже на 2,5 трлн рублів ($25,7 млрд) на 70 млн тонн на 12 років постачання зернових, зернобобових, олійних вантажів”, — сказав Овсепян.

Він додав, що експорт українського зерна, який раніше “відпав”, Росія замінить завдяки Сибіру і Далекого Сходу. За його словами, завдяки компанії “Забайкальський зерновий термінал” нова ініціатива дозволить збільшити експорт російського зерна до КНР до 8 млн тонн, який надалі планують наростити удвічі.