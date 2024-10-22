Суспільство

Росія переводить в піхоту бійців ракетних військ стратегічного призначення
22 Жовтня 2024 16:06
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війна, росія
Боєць ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ / Фото: міноборони РФ

Росія перевела в піхоту для війни проти України бійців ракетних військ стратегічного призначення  – оператора ядерних пускових установок.

Відео з відповідною заявою оприлюднили російські активісти, що допомагають новосформованому підрозділу з матеріальним забезпеченням, передає Мілітарний.

“Сьогодні у нас повторно отримав засоби зв’язку 1 полк ракетних військ стратегічного призначення, який виконує задачі звичайного окремого стрілецького полку на Курському напрямку”, – заявив російський активіст і волонтер.

Він зазначив, що 1 зведений полк РВСН воює як звичайний піхотний підрозділ зі стрілецьким озброєнням у вигляді окремих батальйонів. Підрозділ не отримав необхідних засобів зв’язку, тому волонтери передали їм цивільні китайські радіостанції.

На його думку, причиною їх залучення є відсутність мобілізації та гострий кадровий дефіцит у підрозділах на лінії фронту.


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