Росія переводить в піхоту бійців ракетних військ стратегічного призначення

Росія перевела в піхоту для війни проти України бійців ракетних військ стратегічного призначення – оператора ядерних пускових установок.

Відео з відповідною заявою оприлюднили російські активісти, що допомагають новосформованому підрозділу з матеріальним забезпеченням, передає Мілітарний.

“Сьогодні у нас повторно отримав засоби зв’язку 1 полк ракетних військ стратегічного призначення, який виконує задачі звичайного окремого стрілецького полку на Курському напрямку”, – заявив російський активіст і волонтер.

Він зазначив, що 1 зведений полк РВСН воює як звичайний піхотний підрозділ зі стрілецьким озброєнням у вигляді окремих батальйонів. Підрозділ не отримав необхідних засобів зв’язку, тому волонтери передали їм цивільні китайські радіостанції.

На його думку, причиною їх залучення є відсутність мобілізації та гострий кадровий дефіцит у підрозділах на лінії фронту.