Політика

Росія перекинула в Білорусь щонайменше 10 ОТРК “Іскандер-М”, – Гаюн

30 Серпня 2023 18:20
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У середу, 30 серпня, стало відомо, що у Білорусь із Росії прибула партія ОТРК “Іскандер-М”.

Про це інформує моніторингова група “Беларускі Гаюн“. 

За інформацією “Гаюна”, ешелон з щонайменше 10 одиницями ОТРК “Іскандер-М” прибув на станцію Осиповичі (Могилівська обл.) з села Капустін Яр в Астраханській області РФ.

“Відомо, що там розташований однойменний ракетний полігон – 4-й державний центральний міжвидовий полігон РФ. ОТРК “Іскандер-М” вже надійшли на озброєння ЗС Білорусі. І цей ешелон з “іскандерами” є не останнім, який прибуде до РБ”, – пише Гаюн.


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