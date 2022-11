Росія перекинула основні підрозділи ПДВ на Донецький і Луганський фронти – британська розвідка

За останні два тижні Росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи ПДВ (повітряно-десантних військ) на Донецький і Луганський фронти на Донбасі.

Про це повідомляє британська розвідка у своєму щоденному звіті.

З вересня по жовтень більшість сильно ослаблених підрозділів ПДВ були задіяні на обороні контрольованої Росією території на захід від Дніпра в Херсонській області.

“Деякі підрозділи ПДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами. Хоча цей погано навчений персонал послабить нібито елітний потенціал ПДВ, Росія, ймовірно, усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими”, – йдеться у звіті.

Потенційні оперативні завдання ПДВ включають підтримку оборони на ділянці Кремінне-Сватове Луганської області або посилення наступальних дій на місто Бахмут Донецької області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NRpAaP79OE



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5jmEhtnhJ5