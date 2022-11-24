Політика

Росія перекинула основні підрозділи ПДВ на Донецький і Луганський фронти – британська розвідка

24 Листопада 2022 09:12
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розвідка британії

За останні два тижні Росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи ПДВ (повітряно-десантних військ) на Донецький і Луганський фронти на Донбасі.

Про це повідомляє британська розвідка у своєму щоденному звіті.

З вересня по жовтень більшість сильно ослаблених підрозділів ПДВ були задіяні на обороні контрольованої Росією території на захід від Дніпра в Херсонській області.

“Деякі підрозділи ПДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами. Хоча цей погано навчений персонал послабить нібито елітний потенціал ПДВ, Росія, ймовірно, усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими”, – йдеться у звіті.

Потенційні оперативні завдання ПДВ включають підтримку оборони на ділянці Кремінне-Сватове Луганської області або посилення наступальних дій на місто Бахмут Донецької області.


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