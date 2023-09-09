Росія перекидає до Мелітополя найпридатніші частини ПДВ

Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень, випливає з ранкового зведення Генштабу ЗСУ.

Росія завдала по Україні 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, а також здійснила понад 50 обстрілів позицій ЗСУ та міст країни з реактивних систем залпового вогню, йдеться далі у документі. Від ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг.

Крім того, згідно з даними Генштабу ЗСУ, минулої доби росіяни атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”, з яких 16 було знищено засобами ППО.

“На мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити з займаних позицій. У свою чергу противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ і намагається відновити “, – зазначено у зведенні.

Авіація сил оборони України минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії та безпілотних систем ЗСУ вразили 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських установок, 6 пунктів управління, 1 станція радіоелектронної боротьби противника, наголошується в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.