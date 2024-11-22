Росія передала Північній Кореї зенітні ракети в обмін на військову підтримку – Південна Корея

Росія передала Північній Кореї зенітні ракети в обмін на участь її військ у війні проти України.

Про це повідомляє AP, міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсіка

Шин в ефірі програми SBS зазначив, що Південна Корея виявила факт надання Росією зенітних ракет та іншого обладнання для посилення протиповітряної оборони Північної Кореї.

Він також додав, що Росія надала КНДР значну економічну допомогу.

За інформацією видання, Сеул і Вашингтон висловили стурбованість з приводу можливого постачання Росією чутливих ядерних і ракетних технологій до Північної Кореї.