Політика

Росія отримувала іноземні деталі для ракет через країни, які не приєднались до санкцій

25 Червня 2023 18:46
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гур, рф

Іноземні компоненти, які росія використовує для виробництва зброї, потрапляють до держави-агресора через країни, які не приєднались до санкцій Заходу.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Вадим Скібіцький зазначив, що низка складових для військової промисловості агресора потрапляють до росії під виглядом побутових товарів, а одним з поширених механізмів обходу санкцій є створення фірм-одноденок.

«У деяких країнах РФ створює або спільні підприємства, або відкриває підприємства, що існують один день, тиждень: завозиться продукція, і потім це підприємство зникає», ― пояснив представник воєнної розвідки  України.

За словами представника ГУР МО України, вирішення проблеми обходу санкцій значною мірою залежить від ефективного експортного контролю.

«Йдеться, до речі, не тільки про компоненти. Є й інші питання, пов’язані з виготовленням озброєння: сучасні верстати, програмне забезпечення, окремі матеріали і речовини, які необхідні росії. Все це сьогодні на першочерговому контролі. Аби не дозволити відновити і наростити виробництво на території Росії, наше завдання зараз – чітко виявити, що необхідно російському ВПК, які компоненти використовує держава-агресор та в чому вона має дефіцит», ― сказав Вадим Скібіцький, зазначивши, що Україна зосереджує значну увагу проблемі обходу росією санкцій та працює з міжнародними партнерами над її вирішенням.


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