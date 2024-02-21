Росія отримала від Ірану потужні балістичні ракети класу “земля-земля” — Reuters

Іран у межах посилення військової співпраці з РФ надав Росії сотні потужних балістичних ракет класу “земля-земля”.

Про це пише Reuters з посиланням на шість джерел, передає Суспільне.

Зокрема, три іранські джерела відзначили, що надані Іраном близько 400 ракет включають багато ракет із сімейства Fateh-110 — балістичної зброї малої дальності, такої як Zolfaghar. За словами експертів, ця мобільна ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Як повідомило одне з іранських джерел, поставки почалися на початку січня після зустрічей наприкінці минулого року у Тегерані та Москві між іранськими та російськими військовими, а також представниками служби безпеки.

Іранський військовий чиновник сказав, що було щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями буде більше. Більш детальну інформацію він надати відмовився.

Інший високопоставлений іранський чиновник сказав, що деякі з ракет відправили до Росії кораблем через Каспійське море, а інші транспортували літаком.

“Буде більше поставок. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо”, — сказав інший іранський чиновник.

Міністерство оборони Ірану та Революційна гвардія — елітна сила, яка контролює іранську програму балістичних ракет — відмовилися від коментарів. Міністерство оборони Росії також не відповіло на запит журналістів агенції про коментар.

Як відзначає Reuters, у жовтні 2023 року закінчився термін дії обмежень Ради Безпеки ООН на експорт Іраном деяких ракет, безпілотників та інших технологій. Проте Сполучені Штати та Європейський Союз зберегли санкції проти іранської програми балістичних ракет на тлі занепокоєння щодо експорту зброї маріонеткам на Близькому Сході та в Росію.