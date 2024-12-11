Суспільство

Росія організувала втечу Асада з Сирії — Bloomberg
11 Грудня 2024 20:29
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рф, сирія
Башар Асад / Фото з відкритих джерел

Росія переконала сирійського лідера Башара Асада, що його режим не зможе втриматися під натиском повстанців, і запропонувала йому та його родині безпечну евакуацію.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією видання, російська розвідка організувала втечу Асада через свою авіабазу в Сирії, при цьому транспондер літака було вимкнено, щоб уникнути відстеження маршруту.

Зазначається, що Кремль вирішив діяти, коли зрозумів, що режим Асада перебуває на межі краху. За словами співрозмовників Bloomberg, президент РФ Володимир Путін вимагає пояснень від розвідки, чому зростаюча загроза для влади Асада залишалася непоміченою до критичного моменту.

Також повідомляється, що Москва прагнула уникнути сценарію, схожого на долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі, якого захопили й убили в 2011 році.

Водночас Путін поки публічно не коментував ситуацію навколо падіння режиму Асада.


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