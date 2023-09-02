Суспільство

Росія оголосила “іноагентом” свого Нобелівського лауреата

2 Вересня 2023 09:25
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нобелівська премія, росія

Мін’юст Росії оновив реєстр «іноземних агентів», включивши до нього головного редактора «Нової газети» та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова.

Відомство стверджує, що Муратов брав участь у створенні та розповсюдженні матеріалів «іноагентів», а також «використовував іноземні майданчики для поширення думок, спрямованих на формування негативного ставлення до зовнішньої та внутрішньої політики РФ».

“Нічого нового в день знань я, на жаль, не дізнався”, – прокоментував рішення міністерства Муратов.

Також до реєстру включено коміка Руслана Білого, економіста Костянтина Соніна, журналіста Дениса Катаєва, колишнього депутата Заксобрання Петербурга Максима Резника, дисидента та письменника Олега Радзинського, журналістку Ксенію Ларіну (Оксану Баршеву), політика Майрбека Вачагаєва, колишнього голову штабу Воронеж Євген Карпов та антивоєнний етнічний рух «Нова Тива».

Дмитро Муратов у 2021 році отримав Нобелівську премію миру «за зусилля щодо збереження свободи вираження думок, яка є обов’язковою умовою для демократії та миру». Він перерахував грошову частину премії благодійним організаціям.


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